'Candonga' choca Macedónia do Norte: bilhetes custam mais de metade do salário mínimo do país

O encontro entre Portugal e Macedónia da próxima terça-feira (19h45), que irá ditar qual das seleções ruma ao Mundial'2022, gerou uma enorme 'corrida' aos bilhetes , e este sábado é notícia no portal macedónio 'Sportmedia' um ingresso que foi colocado à venda no mercado negro por... 200 euros, algo que tomou de surpresa os adeptos do país.Num encontro em que se espera um Estádio do Dragão cheio, tal como aconteceu na vitória da Seleção Nacional frente à Turquia (3-1) , deverão ser cerca de 2.500 os adeptos da equipa visitante. "O preço por enquanto é de 200 euros, mas à medida que se aproxima o dia do jogo certamente aumentará", pode ler-se na fonte referida.De notar ainda que a 'surpresa' dos adeptos da Macedónia do Norte é justificada, uma vez que o salário mínimo em 2021 naquele país era, segundo o 'Eurostat', apenas um pouco mais alto - cerca de 358 € - do que o preço do bilhete em questão.