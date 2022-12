Chovem críticas a Emiliano Martínez: «Envergonhou-se a ele e ao país, parecia um palhacinho»

Graeme Souness, antigo internacional escocês, deixou muitas críticas ao guarda-redes argentino Emiliano Martínez que, depois de ter vencido o Mundial pela albiceleste e de ter recebido o prémio de melhor guardião da prova, optou por utilizar um gesto peculiar para festejar as conquistas "Posso aceitar as provocações até certo ponto. Mas devíamos estar a falar mais sobre o gesto rude que fez depois de receber o troféu de melhor guarda-redes do Mundial. Há pessoas que acham aquilo engraçado? Envergonhou-se a ele próprio e ao país. Parecia um palhacinho... Se é assim que ele quer ser lembrado, Deus nos ajude", começou por referir, em artigo publicado no 'Daily Mail'.E acrescentou: "Não consigo compreender o porquê de ter feito aquilo quando tinha o Mundo a olhar para ele. Além disso, estava em palco com várias figuras importantes do Qatar, tal como o Emir... Que respeito é que está a mostrar pelos anfitriões? E até por ele mesmo? Talvez não queira saber. Mas devia. Não vai ter orgulho nos próximos anos. Infelizmente, essas imagens fazem parte da história", rematou.Para além do festejo em questão, Emiliano Martínez esteve envolvido em mais celebrações polémicas: numa delas, pegou mesmo num bebé com a cara da estrela maior da seleção francesa , Kylian Mbappé.