Comité Disciplinar da FIFA vai avaliar polémica arbitragem do Argélia-Camarões

Sur Vision 4, Roger Milla affirme que l’Algerie a eu de la chance. Si Samuel Eto’o et lui avaient joué ce match, malgré ses 70 ans, le score aurait été celui d’un match de hand-ball. pic.twitter.com/Re4oxHCYvs — Thierry N. NGOGANG (@Thierry_Ngogang) April 5, 2022

A Federação Argelina de Futebol revelou, esta quarta-feira, que a reclamação que apresentou à FIFA na sequência do duelo da 2.ª mão do playoff para o Mundial'2022 frente aos Camarões, em que perdeu (1-2) , será analisada pelo Comité Disciplinar do organismo no dia 21 de abril.O encontro, que ditou a qualificação dos Camarões para o Campeonato do Mundo, ficou marcado por muitas queixas da seleção argelina no que diz respeito aos critérios da equipa de arbitragem, sendo que Slimani, avançado do Sporting, viu dois golos serem-lhe anulados.Os adeptos da Argélia acusaram também Samuel Eto'o, presidente da Federação dos Camarões, de se ter deslocado à sala do VAR durante o encontro, alegando que a partida estaria envolvida num esquema de apostas, algo que levou Roger Milla, antigo avançado do país, a referir que se estava a acusar alguém "que nem jogou"."Os adeptos argelinos acusam um presidente de uma federação que nem jogou. Se Samuel [Eto'o] tivesse jogado, teria marcado três golos. Se eu mesmo tivesse jogado com os meus 70 anos, o resultado tinha sido mais sério", atirou Milla à 'Vision 4', estação televisiva camaronesa."A Federação Argelina de Futebol informa que a reclamação que apresentou à FIFA será submetida ao Comité Disciplinar para análise e decisão a 21 de abril de 2022. Recorde-se que esta reclamação diz respeito à 2.ª mão do playoff para o Mundial do Qatar 2022 entre Argélia e Camarões, a 29 de março, em Blida".