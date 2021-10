Cristiano Ronaldo fala em "noite histórica": «Prometi ir à procura de mais e mais e mais!»

Cristiano Ronaldo continua imparável, especialmente ao serviço da Seleção Nacional. O craque português chegou esta noite, no Algarve, aos 115 golos ao serviço da Equipa das Quinas com um 'hat-trick' na goleada diante do Luxemburgo, oponente que passa a ser a maior presa de CR7 ao nível de seleções.





View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Através das redes sociais, Ronaldo reagiu à partida e considerou ter sido "mais uma noite histórica" a nível pessoal e coletivo, agradecendo o apoio dos adeptos e prometendo que a Seleção vai continuar a lutar por títulos."Mais uma vitória, mais um passo rumo ao nosso objectivo, mais uma noite histórica na defesa das nossas cores! Tudo se torna mais fácil quando jogamos em casa e perante um público que nos acarinha do primeiro ao último minuto… Eu tinha prometido que iria sempre à procura de mais e mais e mais! Está no meu e no nosso ADN, nunca nos contentamos, nunca baixamos os braços e vamos sempre lutar por tudo o que pudermos alcançar! Força Portugal!", escreveu o internacional português, no seu Instagram.