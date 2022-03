Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo reagiu esta quarta-feira à passagem de Portugal para o Mundial'2022, ao bater ontem a Macedónia do Norte (2-0) no Estádio do Dragão."Os anos passam mas os objetivos continuam sempre os mesmos", escreveu o capitão da Seleção Nacional nas redes sociais, numa imagem onde aparece ao lado de Pepe, outros dos capitães.CR7 já ontem tinha partilhado uma fotografia com jogadores e equipa técnica, com a legenda: "Objetivo atingido, estamos no Mundial do Qatar, no nosso devido lugar! Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio. Força Portugal".Recorde-se que Portugal será cabeça-de-série no sorteio da competição, a realizar na sexta-feira, dia 1 de abril.