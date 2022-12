Deschamps, o vírus do 'camelo' e o tabu Benzema: «Vocês combinam uns com os outros?»

Didier Deschamps e Hugo Lloris fizeram, este sábado, a antevisão à final do Mundial entre Argentina e França - amanhã pelas 15 horas -, e abordaram o virus do 'camelo', que nos últimos dias tem preocupado a seleção gaulesa e que deixa vários jogadores, como Varane, Upamecano ou Konaté, em dúvida para o derradeiro encontro."Ainda não tenho as informações mais recentes. Tentamos administrar as coisas da melhor maneira possível, tranquilamente. Hoje vamos ter mais dados. Tenho esta noite e amanhã [de manhã] para assegurar que estamos prontos para este grande jogo. É um tema que vos interessa, compreendo. Tentamos ter todas as precauções, adaptar-nos. É obviamente uma situação que seria melhor se não existisse, mas vamos admnistrar tudo da melhor maneira possível", referiu o selecionador Deschamps em conferência de imprensa, em palavras corroboradas pelo guarda-redes Lloris."Nunca estamos preparados para estas coisas, mas tentamos evitá-lo da melhor maneira possível. Estamos entusiasmados para jogarmos a final", assegurou.Questionado acerca da eventual presença de Benzema na final, assunto que tem gerado alguma tensão no seio da equipa , Deschamps falou sobre a lesão do avançado à entrada para o Mundial. "Vocês combinam uns com os outros para perguntarem por ele? Se eu não responder, vão dizer que estou chateado. Tenho jogadores que se lesionaram antes, e o Karim [Benzema] é um deles. O último foi o Lucas Hernández. Desde então, tenho 24 jogadores. Colocar uma questão sobre esses [os que estão de fora] é estranho. O grupo está aqui. Tínhamos um grupo no começo, e depois do que aconteceu... Perdemos três. Fizeram parte do início desta aventura, mas amanhã seremos 24", concluiu.