Dirigente inglês condena ameaças "escandalosas" da FIFA: «Estamos frustrados e enojados»

Mark Bullingham, diretor executivo da Federação inglesa, deixou muitas críticas à FIFA, garantindo que o organismo que regula o futebol mundial enviou cinco árbitros para 'ameaçarem' a seleção dos três leões, dizendo que qualquer jogador que utilizasse a braçadeira de apoio à causa LGBT no Qatar seria severamente punido."Queríamos usar [as braçadeiras] e estávamos comprometidos a fazê-lo. Anunciámos em setembro que o faríamos, tivemos muitas reuniões com a FIFA durante esse período e sentimos que no sábado, antes do jogo [com o Irão], tínhamos chegado a acordo. Não tínhamos permissão, mas íamos aceitar a multa", começou por referir, citado pelo 'Mundo Deportivo'.E acrescentou: "Infelizmente, avisaram-nos duas horas antes do jogo. Vieram aqui com cinco árbitros e disseram-nos que, no mínimo, qualquer jogador que usasse a braçadeira enfrentaria medidas disciplinares ilimitadas. Não se tratava só de uma multa ou de um cartão amarelo...".Mark Bullingham garantiu ainda que a Federação inglesa se sente "enojada" com as ameaças "escandalosas" da FIFA, e frisou que foi preciso zelar pelos interesses dos jogadores. "Estamos frustrados, enojados e indignados pela forma como se geriu isto. Queríamos mostrar o nosso apoio à comunidade LGBT e não o pudemos fazer. Não podíamos colocar os jogadores nessa posição. Muitos deles sonharam em jogar um Mundial desde muito novos. Se não pudessem participar por isto...", rematou.Recorde-se que a seleção de Inglaterra, que ontem empatou diante dos Estados Unidos (0-0) , acabou por atuar, nos dois jogos que disputou até ao momento no Mundial'2022, com a braçadeira da FIFA