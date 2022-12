Elma Aveiro deixa mensagem aos críticos de Ronaldo: «Agora dizem que não precisam dele, mais tarde falamos»

Elma Aveiro deixou esta quarta-feira nas redes sociais, à semelhança do que já tinha feito a outra irmã de Cristiano Ronaldo , Kátia, uma mensagem onde se dirigiu aos críticos do craque português que, refere, se "esquecem de tudo" o que CR7 "fez para trás"."Parabéns Portugal! Sim, Ronaldo não é eterno. Sim, Ronaldo não vai jogar sempre. Infelizmente, agora já não faz golos, está velho, Portugal não precisa de Ronaldo. É a conversa que ouvimos. Tudo o que fez para trás não importa, tudo o que fez foi esquecido. Agora dizem que não precisam dele. Eu vou registar isso e mais tarde falamos", escreveu no Instagram.Recorde-se que Cristiano Ronaldo começou o jogo com a Suíça, referente aos 'oitavos' do Mundial'2022, no banco de suplentes.