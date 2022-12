Emiliano Martínez e o penálti de Tchouaméni na final do Mundial: «Cagou-se todo...»

É caso para dizer que Emiliano Martínez voltou a fazer das suas. O guarda-redes da Argentina, que durante os festejos da conquista do Mundial deixou várias provocações a jogadores franceses, principalmente a Mbappé , foi recebido esta quinta-feira em Mar del Plata, a sua cidade-natal e, desta vez, falou sobre os penáltis falhados pelos gauleses no derradeiro encontro, mais especificamente o de Tchouaméni, que atirou ao lado."Quando defendi o primeiro penálti, sabia que o miúdo [que ia marcar a seguir] ia estar nervoso. E chutou para fora. Cagou-se todo...", referiu 'Dibu', como é conhecido, antes de abordar a sua relação com Messi."É o melhor jogador do planeta. O meu sonho era dar-lhe um título pela seleção. Não há dúvidas de que é o melhor jogador de toda a história", considerou, citado pela 'Marca'.