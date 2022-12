Ex-Sporting condena festejos de Emiliano Martínez: «Quem é que pensa que é para gozar com Mbappé?»

Emiliano Martínez, uma das figuras mais controversas e decisivas da final do Mundial entre Argentina e França, voltou a ser alvo de muitas críticas. Desta feita foi Mauricio Pinilla, ex-avançado do Sporting, que considerou que os festejos do guardião, que andou 'ao colo' com um boneco com a cara de Mbappé , foram longe demais."Quem é que pensa que é para gozar com Mbappé? Sofreu quatro golos dele! [Mbappé] Rematou quatro vezes e fez quatro golos. Seguramente será um ícone mundial. Eu tinha-lhe dado um abraço. Além disso, já foi campeão do Mundo no último Mundial", atirou o antigo dianteiro à 'ESPN Chile'.