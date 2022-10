Fernando Gomes e a inclusão da Ucrânia na candidatura ibérica: «O futebol é muito mais do que futebol»

Fernando Gomes, explicou esta quarta-feira as razões que levaram a candidatura ibérica à organização do Mundial'2030 a incluir a Ucrânia como país anfitrião. Em comunicado, lido em conferência de imprensa na sede da UEFA, em Nyon, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sublinhou que a Ucrânia e o povo ucraniano continuam e continuarão a precisar de apoio quando a guerra terminar, vincando: "O futebol é muito mais do que futebol."



Leia o discurso de Fernando Gomes na íntegra:





"É uma honra anunciar que Portugal e Espanha incorporaram a Ucrânia na candidatura conjunta ao Campeonato do Mundo 2030. As duas federações comunicaram a sua intenção à UEFA que manifestou o seu total apoio. É por isso que aqui estamos. Tem especial significado fazer este anúncio na casa do futebol europeu.O futebol é muito mais que futebol. E não seria necessário invocar outra razão para justificar o que aqui nos traz hoje. Futebol é superação, compromisso, resiliência, inspiração.Num movimento sem precedentes de solidariedade global que se seguiu à invasão da Ucrânia, também Portugal recebeu milhares de refugiados. São famílias separadas, pessoas desfeitas pelo luto da perda de familiares e amigos, pela angústia e pela incerteza em relação ao futuro dos que deixaram para trás.Abrimos as portas da Cidade do Futebol a algumas dessas famílias. Fomos, e continuamos a ser, testemunhas do seu sofrimento, da sua vulnerabilidade, mas também da sua notável coragem e da determinação, renovada a cada dia, de seguir em frente.Diversos Clubes aderiram desde a primeira hora a uma campanha promovida pela Federação (Portuguesa de Futebol) destinada a acolher e integrar várias famílias, a maior parte delas com jovens desportistas ucranianos, num movimento de que muitos nos orgulhamos.Toda a Europa respondeu a uma só voz quando foi chamada a ajudar. Fizemos muito, é certo, mas temos de continuar a fazer. A consciência da realidade do que se continua a viver na Ucrânia, a isso nos obriga. Foi esta a razão que levou Portugal e Espanha a incorporar a Federação ucraniana na candidatura ao Mundial 2030.Para alguns, esta decisão pode parecer surpreendente, inesperada. Para nós foi uma decisão lógica e natural. A devastação, a fuga de milhões de ucranianos, a incerteza em relação ao futuro... tudo isso pesou na nossa vontade de integrar a Ucrânia nesta candidatura.Proposta que mereceu desde a primeira hora incondicional apoio do Presidente da UEFA a quem desde já quero agradecer. Certamente haverá muitas pessoas que vão pensar que o mais fácil para Portugal e Espanha seria seguir com esta candidatura tal como estava, indiferentes ao que se esta a passar na Ucrânia. Permitam-me discordar. Acho que isso seria o mais difícil e até incompreensível.A Ucrânia não pode desaparecer das nossas memórias depois da guerra acabar. Quando esse dia chegar, tenho a certeza de que a Ucrânia continuará a precisar de ajuda e nós queremos e vamos estar presentes! Ajudar os ucranianos significa integrá-los em projetos desta dimensão, dar-lhes esperança em relação ao futuro.Apesar das poucas certezas há algo que sabemos: o futebol tem uma força mobilizadora única que não pode ser desperdiçada. É nisso que apostamos!Tenho orgulho em pertencer há muitos anos à família do futebol e estou seguro que irá apoiar esta iniciativa. Que este seja, por isso, o início do caminho que nos leve a um Mundial que reafirme os valores da pessoa humana, da liberdade e da igualdade entre Nações grandes e pequenas.Que este seja o Mundial que reafirme os valores estampados na Carta das Nações Unidas, de tolerância e paz! Caro Andrii (Pavelko Presidente da Federação Ucraniana) bem-vindo a bordo!"