Fernando Santos confirma três ausências e admite poupanças: «Ronaldo? Vamos ver...»

Fernando Santos confirmou, esta quinta-feira, que não vai poder contar com três jogadores - Nuno Mendes, Otávio e Danilo - no duelo de amanhã com a Coreia do Sul (15 horas), referindo ainda que Cristiano Ronaldo, apesar de fazer "parte do lote dos disponíveis", ainda está em dúvida."Tenho confiança total nos meus jogadores, não tenho 3, vamos ver em relação a mais um ou outro. Os jogadores apresentaram-se em grande forma, mas a jogar de 4 em 4 dias há fadiga e isso pode acabar em lesões. Mas quem eu colocar em campo, tenho confiança plena. Vai jogar a equipa em quem tenho máxima confiança. Poupar Ronaldo? Vamos ver, em princípio treinará logo e se estiver em condições... Neste momento nem sei se é 50/50, mas faz parte do lote de disponíveis. Há um plano para se sele não puder [jogar]. Mal de nós seria se não tivéssemos, até porque ele foi substituído", explicou.