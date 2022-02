FIFA decide que Brasil-Argentina de qualificação para Mundial'2022 vai disputar-se noutra data

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A FIFA anunciou esta segunda-feira que o encontro entre Brasil e Argentina, a contar para o apuramento para o Mundial'2022, que foi interrompido à passagem dos 5 minutos a 5 de setembro último por violação do protocolo de saúde por parte da seleção argentina , vai ser repetido em data e estádio ainda a definir.O Comité Disciplinar do organismo que rege o futebol mundial concluiu que o sucedeu naquele dia decorreu de "várias deficiências das partes envolvidas em relação às respetivas responsabilidades e obrigações em relação ao jogo".Por isso, foram decretadas multas de 500 e 200 mil francos suíços (cerca de 477 e 190 mil euros) à Federação Brasileira e à Federação Argentina, respetivamente. Para além disso, também os argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero vão cumprir dois jogos de suspensão, por terem violado as regras impostas pelas autoridades de saúde brasileiras.