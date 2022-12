FPF confirma lesão de Nuno Mendes: lateral continua com a Seleção Nacional no Qatar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou, esta quinta-feira, que Nuno Mendes foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance para os trabalhos da Seleção Nacional.Segundo comunicado oficial da FPF, o lateral "continuará integrado na comitiva nacional no Qatar", e por lá iniciará a sua recuperação.Recorde-se que Nuno Mendes deverá parar dois meses , pelo que vai falhar o resto do Mundial'2022."O internacional Nuno Mendes, após a realização de exames, foi dado como indisponível para os trabalhos da Seleção Nacional pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.O jogador sofreu uma lesão muscular, na coxa esquerda, durante o jogo entre Portugal e Uruguai.Nuno Mendes continuará integrado na comitiva nacional no Catar, onde iniciará o trabalho de recuperação".