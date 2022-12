Houve bónus... mas não Rolls-Royce: presidente da Federação saudita e a histórica vitória frente à Argentina

Yasser Al-Misehal, o presidente da Federação saudita de futebol, negou, em declarações à 'Marca', que os jogadores da Arábia Saudita tenham sido recompensados com Rolls-Royce após a vitória frente à Argentina , na ronda inaugural do grupo C do Mundial'2022."Não, não [receberam Rolls-Royce]. Os nossos jogadores jogaram pelo orgulho de representar a nação. Tiveram a honra e a sorte de representarem a equipa num jogo histórico. Os rumores não são verdade. Claro que receberam um bónus, mas foi um bónus normal. Essas coisas são reguladas. Eles não jogam pelos bónus, jogam pelo seu país, para fazer a sua própria história. Muitos deles ficaram famosos depois de vencerem a Argentina", explicou.Refira-se que, na mesma entrevista, Yasser Al-Misehal abordou também os rumores relativos à ida de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita, frisando que se trata de uma "possibilidade real"