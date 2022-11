Ligada à corrente e... a carregar: adeptos boquiabertos com fotografia da bola do Mundial'2022

World Cup balls being charged pic.twitter.com/ynvRlk0aZs — Barça Spaces (@BarcaSpaces) November 29, 2022

A tecnologia da Al Rihla, a bola do Mundial'2022 , tem sido um dos destaques da prova no Qatar. Ora, esta terça-feira tornou-se viral nas redes sociais uma fotografia - alegadamente captada dentro de um dos estádios - onde são visíveis várias bolas ligadas à corrente e... a carregar."As bolas do Mundial a serem carregadas... Em que Mundo vivemos?", "Desde quando é que as bolas precisam de ser carregadas antes dos jogos?" ou "Hoje aprendi que as bolas do Mundial precisam de ser carregadas" são alguns dos muitos comentários que têm surgido nas últimas horas, num cenário que deixou os adeptos curiosos e confusos.A Al Rihla, tal como explicou a Adidas em comunicado, conta com um "sensor altamente rigoroso" que, de resto, permitiu, através de uma espécie de 'batimento cardíaco', determinar que o primeiro golo de Portugal diante do Uruguai (2-0) - atribuído a Bruno Fernandes - não teve qualquer interferência de Cristiano Ronaldo , uma vez que mostra que não foi aplicada qualquer força externa à bola aquando do alegado cabeceamento de CR7.Refira-se ainda que a bola conta com um sistema semi-automático que determina quando os jogadores se encontram em posição de fora de jogo.