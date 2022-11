Moussa Ndiaye substitui Sadio Mané nos convocados do Senegal para o Mundial'2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Senegal convocou este domingo o defesa Moussa Ndiaye, jogador do Anderlecht, para substituir o lesionado Sadio Mané no lote de jogadores para o Mundial'2022, que começa hoje, no Qatar, anunciou o selecionador Aliou Cissé.

"É difícil substituir Sadio Mané", disse o técnico, em conferência de imprensa, explicando a escolha: "Ndiaye joga nas seleções jovens, é um jovem muito promissor, por isso, decidimos trazê-lo".

O lateral Moussa Ndiaye, de 20 anos, soma 10 internacionalizações pela seleção sub-20, e poderá estrear-se no Qatar pela seleção principal do seu país.

O avançado do Bayern Munique Sadio Mané, principal figura da seleção do Senegal, vai falhar o Mundial'2022, devido a uma lesão na perna direita, contraída em 8 de novembro ao serviço da formação alemã.

O Senegal, que está integrado no Grupo A, com Holanda, o anfitrião e o Equador, estreia-se no Mundial'2022 na segunda-feira, frente à seleção neerlandesa.

Lista dos 26 convocados do Senegal:

- Guarda-redes: Edouard Mendy (Chelsea, Ing), Alfred Gomis (Queens Park Rangers, Ing) e Seny Dieng (Rennes, Fra).

- Defesas: Kalidou Koulibalu (Chelsea, Ing), Abdou Diallo (Leipzig, Ale), Youssouf Sabaly (Betis, Esp), Fodé Ballo Touré (AC Milan, Ita), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Gre), Ismail Jakobs (Mónaco, Fra), Formose Mendy (Amiens, Fra) e Moussa Ndiaye (Anderlecht/Bel).

- Médios: Gana Gueye (Everton, Ing), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest, Ing), Nampalys Mendy (Leicester, Ing), Krepin Diatta (Mónaco, Fra), Pape Gueye (Marselha, Fra), Pape Sarr (Tottenham, Ing), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, Esp), Moustapha Name (Pafos, Gre) e Loum Ndiaye (Reading, Ing).

- Avançados: Ismaila Sarr (Watford, Ing), Boulaye Dia (Salernitana, Ita), Bamba Dieng (Marselha, Fra), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Tur), Nicolas Jackson (Villarreal, Esp) e Iliman Ndiaye (Sheffield Wednesday, Ing).