No momento errado: adjunto do Gana tira selfie com Son... lavado em lágrimas

O Gana bateu, esta segunda-feira, a Coreia do Sul (3-2) de Paulo Bento e somou os primeiros pontos no grupo de Portugal no Mundial'2022, num jogo que contou com um momento curioso já após o apito final. Numa altura em que vários jogadores sul-coreanos se encontravam cabisbaixos no relvado, um dos treinadores da seleção africana aproximou-se de Son, e pediu para tirar uma selfie com o craque, que estava... lavado em lágrimas.Recorde-se que, também após o apito final, Paulo Bento viu o cartão vermelho , e vai ficar fora do banco de suplentes no jogo contra Portugal, que se realiza na próxima sexta-feira, dia 2, pelas 15 horas.