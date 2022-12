Paulo Bento: «Portugal? O melhor caminho é não estarmos preocupados com A, B ou C»

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo de amanhã - pelas 15 horas - frente a Portugal, da última jornada da fase de grupos do Mundial'2022."Portugal tem uma equipa de grande qualidade coletiva e individual. Creio que não faltarei à verdade se disser que estamos perante, se não a melhor, uma das melhores gerações do futebol português. Uma equipa que já está qualificada [para os 'oitavos'], que tentará ficar no primeiro lugar, e tudo isto traz obviamente grandes dificuldades à nossa equipa", começou por referir.E prosseguiu: "Ao mesmo tempo, traz-nos um enorme desafio. Temos de ir à procura de corresponder da melhor maneira e tentarmos, até ao último momento, fazer tudo o que as nossas possibilidades permitam para ganharmos o jogo contra uma grande seleção. Para além de ter o favoritismo natural, Portugal já está qualificado. Nós só ganhando o poderemos fazer, mas volto a repetir que é esse o desafio. Um desafio bonito, aliciante, que nos irá por à prova, e não tenho dúvidas que os nossos jogadores vão dar tudo até ao último minuto. É um objetivo difícil, mas já o era antes de começar o Mundial".Paulo Bento, que viu cartão vermelho no duelo com o Gana , não estará no banco de suplentes frente à equipa das quinas, situação que desvaloriza. "Creio que não terá influência. Estão lá pessoas que trabalham comigo há muito tempo, que estão envolvidas em todo o processo. Vão seguramente fazer tudo o que estiver ao alcance para tomar as decisões que tiverem de tomar. Terão autonomia completa para o fazer. Muitas das decisões que eu tomo durante o jogo partem deles. Só poderei estar com os jogadores até à chegada ao estádio, e desde já devo agradecer à FIFA a oportunidade que me deu de poder estar com os meus jogadores nos dias antes do jogo. Por tudo isso, um especial agradecimento".Questionado sobre se a seleção sul-coreana tem um plano para parar Cristiano Ronaldo, Paulo Bento afirmou que a sua equipa se prefere focar no coletivo. "Quando se preparam os jogos, tem-se em consideração a nossa forma de abordar as dinâmicas coletivas da equipa, a forma como a equipa joga, como ataca, como defende, como transita do ataque para a defesa e vice-versa... Tudo isso é o nosso principal foco. Depois, obviamente que temos em consideração as individualidades e as qualidades específicas dos jogadores mais talentosos. Aqui, dá-se o caso de que são muitos. A quantidade em qualidade é muita e, como tal, o melhor caminho é não estarmos preocupados com o A, B ou C e estarmos preocupados em tentar superar coletivamente uma equipa como a Seleção Portuguesa. Temos de ser corajosos e pacientes. Temos de estar concentrados, não querer resolver às coisas à pressa, e foi isso que passámos aos jogadores", concluiu.