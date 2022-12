Pepe e as individualidades da Seleção: «É como uma salada, não adianta o tomate e a cebola estarem sozinhos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepe abordou, esta quinta-feira, em conferência de antevisão ao duelo entre Portugal e Coreia do Sul - amanhã pelas 15 horas -, a evolução da Seleção Nacional ao longo dos últimos anos e as possibilidades da equipa das quinas conquistar o Mundial'2022, recorrendo a um exemplo dado por Fernando Santos e que arrancou gargalhadas aos presentes."Vou dar um exemplo que ouvi no outro dia. Temos todos os ingredientes, mas se não os juntarmos, não o podemos fazer. Foi um exemplo que o mister nos deu. Se não os juntarmos e não fizermos a salada, não adianta o tomate ou a cebola estarem sozinhos. Se não trabalharmos, não respeitarmos os adversários, não fizermos o que o treinador prepara, de que adianta termos muita qualidade? O mais importante é o grupo saber, independentemente de quem joga, que temos de dar o melhor a vestir a bandeira", referiu.