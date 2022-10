Pogba vai falhar Mundial'2022

Paul Pogba vai mesmo falhar o Mundial'2022, informou esta segunda-feira Rafaela Pimenta, agente do internacional francês."Depois dos exames médicos de ontem e hoje, é extremamente doloroso informar que Paul Pogba ainda precisa de reabilitação, após a sua cirurgia [ao joelho]. Por esse motivo, Paul não poderá juntar-se à seleção francesa no Qatar. Se o pensamento positivo pudesse mudar algo, o Paul jogaria amanhã. Mas o que muda as coisas é o trabalho duro, a resiliência e a disciplina, que são as únicas coisas presentes no nosso espírito nestes tempos difíceis", pode ler-se em comunicado.Recorde-se que o médio da Juventus estava ainda a recuperar da cirurgia ao menisco do joelho direito e voltou a sofrer nova mazela , que o deixa assim de fora da prova que decorrerá no Qatar.Trata-se da segunda baixa no meio-campo da seleção gaulesa, já que também N'Golo Kanté vai falhar a competição por lesão.