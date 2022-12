Roy Keane diz que jogadores do Brasil "desrespeitaram" Coreia do Sul: «Nunca vi tanta dança...»

Roy Keane considerou, à 'ITV', que os jogadores brasileiros "desrespeitaram" a Coreia do Sul (4-1) nos oitavos de final do Mundial ao dançarem na celebração dos golos, gesto que até contou com a participação de Tite, o selecionador da canarinha."Nunca vi tanta dança. Não consigo mesmo acreditar no que estou a ver. Não gosto disto. As pessoas dizem que faz parte da cultura do Brasil, mas acho que é uma falta de respeito para com o adversário. Foram quatro golos e fizeram-no em todos", referiu esta segunda-feira após a partida.E acrescentou: "Não me faz muita confusão a dança no primeiro golo, mas a outra a seguir, e o facto de até o treinador se envolver... Não estou contente com isto, não acho que seja bom", concluiu Keane, em declarações corroboradas por Souness. "É uma questão de tempo até alguém se atirar a um daqueles jogadores", explicou.Refira-se que Tite, que se juntou aos festejos do golo de Richarlison com a 'dança do pombo', garantiu que o seu objetivo não era "faltar ao respeito" . Na mesma linha, também Raphinha se pronunciou: "O problema é de quem não gosta, nós vamos continuar a fazê-lo", afiançou.Recorde-se que o Brasil vai defrontar a Croácia - que ontem bateu o Japão nos penáltis - nos 'quartos' do Mundial.