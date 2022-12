Rúben Dias e a dupla com António Silva: «A qualidade dele fez com que a integração fosse rápida»

Rúben Dias explicou esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo dos 'oitavos' do Mundial'2022 frente à Suíça - amanhã pelas 19 horas -, as diferenças de fazer dupla de centrais com Pepe, Danilo ou António Silva, destacando o "entendimento" que existe entre todos e frisando a "qualidade" do jovem do Benfica."Mudam pequenos detalhes de cada um de nós. Somos todos muito bons mas cada um à sua maneira. Acima de tudo, o entendimento que temos entre todos é bom. Foi a primeira vez do António aqui, mas a sua qualidade fez com que a integração fosse rápida. Estamos preparados para responder quando for necessário, mas não me cabe a mim a tomada de decisão. Tenho de estar preparado para dar o meu melhor e jogar seja com quem for", referiu o defesa da Seleção Nacional.