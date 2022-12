Rúben Dias: «Não somos uma grande equipa só pelos jogadores que temos na frente...»

Rúben Dias abordou esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo dos 'oitavos' do Mundial'2022 frente à Suíça - amanhã pelas 19 horas -, a qualidade da Seleção Nacional, frisando que Portugal é muito mais do que "os jogadores que estão na frente"."Acima de tudo, é importante frisar que não somos uma grande equipa só pelos jogadores que temos na frente, mas também pelos do meio-campo e pela defesa, até no banco. A nossa equipa vale pelo todo, temos muita qualidade nas várias posições, e é por aí que temos de encarar tudo isto", referiu.