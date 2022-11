Selecionador do Gana e situação de Ronaldo: «Não quero saber, não é um problema nosso»

Otto Addo, selecionador do Gana, abordou esta quarta-feira o jogo de amanhã contra Portugal - pelas 16 horas - e, questionado sobre se a situação de Ronaldo - que ontem deixou o Manchester United por mútuo acordo - poderia ter algum impacto no desenrolar da partida, afirmou que isso "não é problema" da sua equipa."Não sei e, para ser sincero, não quero saber. Não é um problema nosso, mas não acho que seja um grande problema. Toda a gente quer ganhar. Independentemente do que acontecer, [amanhã] vai ser um grande jogo num grande palco. Não acho que nada possa distrair ninguém", referiu em conferência de imprensa.Otto Addo confessou ainda "não estar preocupado" com o poderio ofensivo da Seleção Nacional. "Temos o nosso plano. Não sei quem vai jogar, mas presumo que seja Cristiano, Bernardo... São excelentes jogadores, mas também temos uma defesa muito boa. Vai ser um jogo difícil para ambas as equipas", concluiu.