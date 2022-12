Zidane recusa convite da Federação francesa para ir ao Qatar ver a final do Mundial

Zinedine Zidane recusou um convite da Federação francesa de futebol (FFF) para ir ao Qatar ver a final do Mundial frente à Argentina - que se joga este domingo pelas 15 horas -, avança a 'RMC Sport'.Segundo a mesma fonte, a FFF disponibilizou um avião para levar vários campeões do Mundo pelos gauleses, jogadores e treinadores, a irem ao Qatar. Apesar de ter agradecido o convite, o antigo médio optou por não marcar presença.Sidney Govou, Roger Lemerre e Aimé Jacquet são algumas das figuras que irão estar no Lusail Stadium.Zidane, recorde-se, tem sido recentemente associado ao cargo de selecionador francês e deverá assumir o comando dos 'bleus', caso haja acordo, após a saída de Deschamps, que termina contrato no final deste mês.