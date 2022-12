Luis Enrique reage à saída da seleção espanhola

Luis Enrique reagiu nas redes sociais à saída do comando técnico da seleção espanhola , cuja oficialização foi feita esta manhã. Luis de la Fuente é o técnico que se segue no cargo."Em meu nome e de todos nós que formámos o staff: tudo começou há quatro anos e como o tempo passou rápido. Só posso estar muito grato a quem me contratou duas vezes (presidente Rubiales e diretor desportivo Molina). A todos os colaboradores da RFEF com quem partilhámos experiências de todo o tipo. Também aos jogadores que têm sido exemplares no seu comportamento e fiéis à ideia proposta. Lamento não poder ajudar mais. Também aos auxiliares (médicos, fisioterapeutas, seguranças, à team manager Nuria e aos nutricionistas, etc) que trabalham invansavelmente para ajudar os jogadores e a equipa em tudo o que precisam. Tem sido muito especial fazer parte disto. Por último, mas não menos importante, aos adeptos que nos transmitiram o seu apoio em todos os momentos e principalmente nos mais delicados. É hora de dizer adeus e nestes casos só uma pequena reflexão... o que a equipa precisa é de apoio em todo o seu significado para que Luis de la Fuente consiga tudo o que deseja. Vamos Espanha! Até sempre. Obrigado", pode ler-se no longo texto publicado no Twitter.











Quem já reagiu a esta saída foi Pablo Sarabia, antigo jogador do Sporting, também nas redes sociais. "Muito obrigado por tudo o que nos deste. Criaste uma grande família a partir de uma ideia. Para sempre agradecido", escreveu o extremo espanhol.