Oficial: De La Fuente é o sucessor de Luis Enrique na seleção de Espanha

Sai Luis Enrique, entra De la Fuente: menos de uma hora depois de anunciar a saída de Luis Enrique do comando técnico da seleção, a Federação Espanhola confirmou a entrada de Luis de la Fuente para o seu lugar.O técnico, de 61 anos, era selecionador da equipa de sub-21 de Espanha, e irá agora assumir a seleção principal pós-Mundial 2022, competição na qual a Roja foi eliminada nos oitavos de final por Marrocos.Luis de la Fuente integra os quadros federativos desde 2013, após ter começado a carreira de treinador na formação e na equipa B do Athletic Bilbau, tendo conquistado os títulos europeus de sub-19, em 2015, e sub-21, em 2019."A RFEF elegeu Luis de la Fuente como novo selecionador nacional. O diretor desportivo, José Francisco Molina, apresentou um documento ao presidente, Luis Rubiales, no qual recomenda a eleição do treinador, até agora selecionador de sub-21, para liderar a nova etapa que começa depois do Mundial2022, que decorre no Qatar", detalha a federação. O novo selecionador vai ser apresentado oficialmente na segunda-feira, tendo a estreia prevista para março, quando arrancar a qualificação para o Euro'2024, que vai ser disputado na Alemanha. A 'Roja' integra o Grupo A juntamente com Geórgia, Chipre, Noruega e Escócia.De la Fuente era defesa esquerdo no Athletic Bilbao que se sagrou bicampeão em 1982/83 e 1983/84, tendo ainda envergado as camisolas de Sevilha e Alavés.