Pulisic lesionou-se no golo da vitória dos Estados Unidos mas fez a festa... numa cama de hospital

Christian Pulisic marcou o golo que deu a vitória (1-0) aos Estados Unidos frente ao Irão e que garantiu o apuramento para os 'oitavos' do Mundial'2022. Contudo, o lance teve sabor amargo para o jogador do Chelsea que se lesionou na zona abdominal, após chocar com Alireza Beiranvand e acabou por sair ao intervalo.Ainda assim, Pulisic festejou na mesma, mas... numa cama de hospital. "Muito orgulhoso dos meus rapazes. Vou estar pronto para sábado, não se preocupem", escreveu o extremo norte-americano.Recorde-se que os Estados Unidos vão defrontar a Holanda nos oitavos-de-final do Mundial'2022 , no sábado, às 15 horas.