A primeira reação de Benzema à lesão que o tirou do Mundial'2022

Karim Benzema reagiu nas redes sociais à lesão que sofreu na coxa esquerda e que o vai afastar do Mundial'2022 "Nunca desisti na minha vida, mas esta noite tenho de pensar na equipa como sempre fiz. Por isso, a razão diz-me para deixar o meu lugar para alguém que possa ajudar o nosso grupo a fazer um bom Mundial. Obrigado por todas as mensagens de apoio", escreveu o avançado do Real Madrid no Instagram.Benzema é o primeiro Bola de Ouro a falhar o Mundial seguinte à coroação desde 1978, quando Allan Simonsen, premiado em 1977, viu a Dinamarca falhar a qualificação.