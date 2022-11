Oficial: Benzema está fora do Mundial'2022

O 'Le Parisien' avança este sábado que Karim Benzema está fora do Mundial'2022 devido a lesão, informação já confirmada pela Federação Francesa de Futebol. O avançado do Real Madrid até tinha regressado aos treinos dos blues hoje, mas saiu mais cedo da sessão de trabalhos com queixas no quadríceps da coxa esquerda.A ressonância magnética realizada hoje confirmou que o internacional gaulês "sofreu uma lesão no reto femoral, que exigirá um período de recuperação de três semanas", conforme se pode ler no comunicado da FFF. O jogador vai falhar assim o segundo Mundial da carreira, depois de também ter ficado de fora em 2014."Estou extremamente triste por Karim, que via este Mundial como um grande objetivo. Apesar deste novo golpe para a seleção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Tudo faremos para cumprir o enorme desafio que nos espera", frisou o selecionador Didier Deschamps que, recorde-se, tem até esta segunda-feira para substituir Benzema na convocatória da seleção gaulesa.