Lloris: «Todos sabemos o que Messi representa mas no França-Argentina existem mais jogadores»

O guarda-redes Hugo Lloris esteve ao lado do selecionador Didier Deschamps este sábado na conferência de imprensa de antevisão à final do Mundial'2022 e garantiu que França quer escrever a sua história."Messi é um grande jogador, todos sabemos o que representa para a história deste desporto, mas num França-Argentina existem mais jogadores e nós queremos escrever a nossa própria história", defendeu.O capitão da seleção francesa, que representa os ingleses do Tottenham, espera um adversários "organizado, forte fisicamente e agressivo sobre a bola".A França e a Argentina disputam no domingo, pelas 18 horas locais (15 em Lisboa), no Estádio de Lusail, a final do Campeonato do Mundo de futebol, que se disputa no Qatar, num jogo que será dirigido pelo polaco Szymon Marciniak.