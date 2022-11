Selecionador do Gana já "apagou" Portugal da cabeça mas não o VAR: «Fiquei surpreendido»

O selecionador do Gana, Otto Addo, foi taxativo ao afirmar que Portugal foi 'apagado' do pensamento dos jogadores no dia seguinte à derrota (3-2)."Todos cometemos erros. Eu cometo também. Fiquei surpreendido por não ver ação do VAR, mas no dia a seguir apagámos Portugal da nossa cabeça", afirmou este domingo na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com a Coreia do Sul (13 horas).Questionado sobre uma possível multa da FIFA na sequência das suas palavras depois do encontro do Portugal , Addo espera não ser punido e diz que ainda não recebeu qualquer feedback. "Ninguém da FIFA nos contactou e quero aproveitar este momento para pedir desculpa. Não quis ser deselegante, mas estava muito transtornado e emotivo nesse dia", explicou.E prosseguiu: "Ainda sobre Portugal, a nossa defesa esteve bem e conseguiu segurar atacantes de qualidade mundial a escassas oportunidades, ninguém pode dizer que estivemos mal".Addo dominou as questões na conferência de imprensa, não falando muito sobre o jogo com a Coreia do Sul, mas não deixando de elogiar Son, dizendo que o conhece bem desde Hamburgo, e que o recomendou para a primeira equipa. "Vamos tentar pará-lo em conjunto. Não gosto de abordar jogadores individualmente".Addo hesitou ainda em dizer quais seriam as suas previsões para vencer o Mundial e o Grupo H. Quanto ao Mundial, Addo afirmou que em condições normais "diria a Alemanha (n.d.r. Addo nasceu na Alemanha), mas a derrota com o Japão complicou as coisas, por isso talvez diga o Brasil", quanto ao grupo H foi visível ainda o incómodo pela derrota com Portugal. "Talvez Portugal, mas se eles tiverem o mesmo azar que nós tivemos contra eles as coisas podem mudar. Uruguai é muito forte, a Coreia também. Mas neste momento parece que Portugal."