Van Gaal recorda derrota da Holanda com a Argentina no Mundial'2014: «Queremos a vingança»

Louis Van Gaal recordou o duelo entre Holanda e Argentina, nas meias-finais do Mundial'2014, que a seleção sul-americana venceu no desempate por penáltis e seguiu para a final que perdeu depois diante da Alemanha. O selecionador holandês, que curiosamente ocupava o mesmo cargo há oito anos, quer vingar-se."Messi é um jogador que pode decidir um jogo em ações individuais. Na meia-final que jogámos contra a Argentina, em 2014, ele não tocou numa bola e perdemos nos penáltis. Agora queremos a nossa vingança", frisou o treinador, de 71 anos, que cumpre a terceira passagem pela seleção laranja e tenciona reformar-se em breve."Em princípio vou retirar-me, mas nunca se deve dizer nunca. Não sabemos que ofertas podem estar em cima da mesa", admitiu, citado pela 'Marca'.Após a passagem dos holandeses aos 'quartos' do Mundial, Van Gaal atirou que a sua equipa pode ser campeã do Mundo e explicou agora a declaração. "Eu disse que podemos ser, não que vamos ser. Mas podemos ser. Se no final não formos campeões, não podemos dizer que falhámos", apontou.