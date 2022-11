Carlos Queiroz: «Não precisamos de adeptos que só apoiam quando ganhamos, podem ficar em casa»

Carlos Queiroz visou os adeptos do Irão após a goleada (6-2) sofrida pela seleção iraniana frente a Inglaterra, no primeiro jogo do grupo B do Mundial'2022."Não foi uma derrota, foi um treino para nós. Aprendemos para estar bem preparados para os próximos jogos. Este não era um resultado que contava para nós, os que contam são nos jogos com País de Gales e EUA. Que fique claro, não precisamos de adeptos que só apoiam a equipa quando ganhamos, podem ficar em casa", frisou o selecionador do Irão.Já sobre a lesão de Alireza Beiranvand, que deixou o relvado de maca ainda na 1.ª parte, Queiroz frisou que só "será possível tirar conclusões amanhã, após o exames médicos".