Amrabat em lágrimas após Marrocos eliminar Espanha do Mundial: «Joguei com injeções»

Sofyan Amrabat não conteve as lágrimas após o jogo em que Marrocos eliminou Espanha do Mundial nos penáltis . Em declarações à imprensa, o médio marroquino revelou estar a contas com uma lesão e contou o esforço que fez para poder ajudar a sua seleção."Ontem [domingo] fiquei acordado até às 3 da manhã com o fisioterapeuta a tentar fazer o impossível. Hoje [ontem] joguei com injeções, mas não podia deixar os meus companheiros e um país inteiro. Estou muito feliz e orgulhoso", confessou o médio da Fiorentina, que não esqueceu o povo marroquino."Não é preciso dizer que, depois de um jogo como este, só podemos ficar muito orgulhosos do nosso povo e de todos. É lindo. Normalmente não sou emocional, mas hoje foi incrivelmente difícil. Espanha teve posse de bola, mas defendemos, lutámos e demos a vida. Penso que isso é muito bonito para o futebol", referiu.Mesmo lesionado, recorde-se, Amrabat foi uma das grandes figuras de Marrocos - adversário de Portugal nos 'quartos' do Mundial no sábado - diante de Espanha.