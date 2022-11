Rob Page: «A nossa prestação antes da expulsão não foi aceitável»

Guarda-redes de Gales 'entrou com tudo' contra Taremi e levou o primeiro vermelho do Mundial'22



Guarda-redes de Gales 'entrou com tudo' contra Taremi e levou o primeiro vermelho do Mundial'22

Vida difícil para o País de Gales no Mundial'2022: depois de um empate com os Estados Unidos, uma derrota esta sexta-feira frente ao Irão (0-2) . No final do jogo, o selecionador Robert Page não escondeu a frustração e falou do momento que considera ter sido decisivo no encontro: a expulsão do guarda-redes na sequência de um lance com Taremi "A nossa prestação antes do cartão vermelho [ao guarda-redes Hennessey] não foi aceitável. Esperávamos estar num melhor nível nesta partida, mas não estivemos nem perto da prestação que sabemos e podemos fazer, e que já o fizemos em jogos anteriores. Assumo a responsabilidade, mas a expulsão não nos ajudou. Nessa altura já tínhamos cinco avançados em campo, não estávamos a ser uma equipa defensiva", afirmou.E conclui: "O ambiente não é bom no balneário neste momento, mas estaremos pronto para o jogo com a Inglaterra. É um dérbi britânico e um excelente jogo para conseguirmos o objetivo do apuramento. Estaremos preparados".