A mensagem de Dolores para Ronaldo: «Se o nosso povo pensasse grande teríamos mais campeões como tu»

Depois de já contar, 'in loco', com o apoio de Georgina Rodríguez, dos filhos e da irmã Kátia Aveiro , Cristiano Ronaldo vai agora contar com a presença de Dolores Aveiro no Mundial'22. A mãe do capitão da Seleção Nacional viaja hoje para o Qatar, como deu conta nas redes sociais este sábado, publicando igualmente uma mensagem de "orgulho"."Meu orgulho, meu grande filho. Quem me dera que o nosso povo pensasse grande... seguramente teríamos mais campeões como tu", escreveu no Instagram com a publicação de uma fotografia do avançado português, completando com um "a mãe já vai".Recorde-se que Portugal defronta a Suíça nos oitavos de final do Mundial'22 na terça-feira, às 19 horas.