João Félix diz que golo é "sensação de alívio gigante" e atira: «Deve ter dado um treco à minha mãe»

João Félix mostrou-se feliz pela vitória de Portugal frente ao Gana, após um jogo em que marcou um dos golos portugueses . O avançado do Atlético Madrid disse mesmo ser "uma sensação de alívio gigante por tudo o que tem acontecido" esta época."Sinto-me bem, contente e confiante. É um golo importante no Campeonato do Mundo, a competição que sempre sonhámos jogar. Sendo a estreia mais importante ainda, é uma sensação de alívio gigante por tudo o que tem acontecido. Estou focado aqui, quero ajudar a equipa, temos um grupo fantástico e para dar alegrias aos portugueses", começou por referir na zona mista, depois do jogo."O Bruno [Fernandes] mete sempre bem essas bolas. Vê muito para a frente, procura sempre o último passe. Quando ele recebeu pus-me a correr, sabia que ele ia meter a bola. Acreditei que o defesa ia falhar e em frente à baliza meti-a lá dentro", acrescentou, em referência ao golo que apontou."Como é óbvio. Todos os golos são importantes, mas um para ajudar a equipa numa vitória tão é importante é sempre bom e dá confiança a mim e ao grupo. Com esta vitória estamos todos muito confiantes.""Ricardinho tem a sua opinião, cada um tem a sua. Estou cá e importa-me o que faço aqui. quando isto terminar, volto a concentrar-me no atlético. Agora estou aqui e só quero saber de Portugal.""É uma sensação de alívio por tudo o que tem acontecido. Tento sempre ajudar o clube e a seleção. Nunca facilito apesar de as pessoas pensarem isso. Faço sempre o meu trabalho, tento fazer o meu melhor para ajudar toda a gente.""Estou bem""É um momento de alegria enorme. Só me lembrava da minha família e dos meus amigos. A minha mãe deve ter-lhe dado um treco. Lembrei-me deles. Este golo é para eles.""Ainda não fui ao balneário. Dedico a este grupo fantástico, a toda a família e a todos os amigos. Não é nestes momentos que eles mais devem estar presentes, é nos outros e não facilitam.""Todas as seleções são fortes, não há seleções fracas. Não há jogos fáceis, nós é que temos de os tornar fáceis."