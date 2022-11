João Mário revela o que Cristiano Ronaldo disse a Bruno Fernandes no balneário da Seleção

A polémica entrevista de Cristiano Ronaldo foi tema principal da conferência de imprensa de João Mário esta terça-feira na Seleção Nacional. O médio do Benfica garantiu que o assunto não é discutido no seio do grupo e, quando questionado sobre o cumprimento 'frio' entre o capitão das quinas e Bruno Fernandes, também jogador do Manchester United, João Mário atirou."Estive no balneário nesse momento, vi as imagens, e é engraçado porque às vezes pode ser interpretativo mas foi uma brincadeira entre eles curiosamente porque o Bruno foi dos últimos a chegar e o Cristiano perguntou-lhe se tinha vindo de barco [risos]. Acredito que as imagens possam ser interpretativas, mas foi uma brincadeira entre eles. Acredito que tenham uma grande relação porque jogam juntos, vi-os ontem durante o dia todo. Não há nenhum problema entre eles", disse.