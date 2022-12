Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Polémico e destemido: árbitro do Portugal-Suíça já sentiu a fúria de Cristiano Ronaldo O mexicano César Ramos dirigiu a derrota da Seleção Nacional com o Uruguai nos oitavos do Mundial’2018





• Foto: Pedro Ferreira