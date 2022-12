Adjunto da Suíça otimista para jogo com Portugal: «Confio na nossa equipa e considero que somos favoritos»

Foi um Vincent Cavin confiante que compareceu frente aos jornalistas esta manhã na Universidade de Doha, quartel general da Suíça neste Mundial."Qualificámo-nos bem, a Sérvia foi uma equipa dura. Tivemos de jogar mais abertos pois a Sérvia foi muito direta com 6 jogadores ofensivos e tentámos aproveiar os espaços que nos deram", afirmou o treinador adjunto do adversário de Portugal nos 'oitavos'.Vincent Cavin afirma, contudo, que o jogo de Lusail terá de ser diferente. "Portugal joga num sistema muito diferente da Sérvia. Ontem atacámos muito bem pelos flancos, com os nossos laterais e extremos a aproveitarem os espaços nas costas, mas Portugal vai jogar de modo diferente, é muito fortes nas transições e isso pode causar problemas."Questionado sobre se terá vantagem psicológica sobre Portugal tendo em conta o último jogo entre ambos, Cavin afirma ser "sempre bom ter uma história recente favorável". "Mas a Liga das Nações apesar de importante também serve para as equipas fazerem experiências, por isso a nossa vantagem é relativa. Nos oitvos de final a única coisa que conta é o que se vai passar no relvado", atirou.Quantos aos pontos fortes, Cavin usou o mesmo discurso que Remo Freuler . "Tem grandes individualidades. Tem super jogadores que jogam em grandes clubes. Temos os nossos treinadores de base a observar todos os possíveis adversários, vamos reunir e vamos estabelecer uma estratégia para passar aos quartos de final", disse, para depois acrescentar que "todos os jogadores suíços estarão preparados e estudarão o seu adversário direto, e saberão exactamente o que fazer em todos os momentos de jogo, sabendo que temos de anular as transições ofensivas rápidas de jogadores como Cancelo, Félix, Fernandes ou Leão". Os suíços recusam a individualizar os adversário, e Cavin é muito claro quando diz que "se nos focarmos num jogador, outros dois ou três irão criar-nos muitos problemas."Quanto a quem considera favorito à passagem aos quartos, Cavin afirma que "as casas de apostas deverão colocar Portugal": "mas eu acredito nos nossos jogadores e considero que somos favoritos a continuar em competição e podemos ir longe", sublinhou.Quanto a indisponíveis, o adjunto helvético diz que o feedback que tem é positivo e espera que ao longo do dia de hoje Sommer e Elvedi sejam dados como aptos.