Suárez e o penálti que cometeu frente ao Gana no Mundial'2010: «Não devo pedir desculpa por isso»

Luis Suárez fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro decisivo entre Uruguai e Gana de amanhã e não fugiu ao penálti que cometeu num duelo entre as duas seleções nos 'quartos' do Mundial'2010."Não devo pedir desculpa por isso. Foi o jogador do Gana [n.d.r.: Asamoah Gyan] que desperdiçou o penálti depois de eu tocar com a mão na bola. Se tivesse feito uma entrada dura para vermelho ou lesionado um jogador talvez tivesse pedido desculpa, mas pela mão não. Não era minha responsabilidade marcar o penálti", começou por referir o avançado, que abordou ainda a dentada que deu a Chiellini no Mundial'2014."Estraguei tudo com Chiellini, mas depois pedi desculpa e apertei-lhe a mão. Não podemos viver com o passado e pensar em vingança. Não há problema em pedir desculpa", frisou.Suárez foi também questionado sobre as declarações de alguns jogadores uruguaios depois da derrota com Portugal, nomeadamente José Giménez, que disse que a equipa não jogou para ganhar."Quando um jogo acaba, podem dizer-se palavras que são mal interpretadas. O que Giménez disse é o que a equipa sente. Não há nenhum treinador que diga que fomos para ganhar. O futebol é dos jogadores. As palavras de Cavani e Josema [Giménez] não foram um recado para o treinador. Eu próprio disse no balneário que tínhamos de fazer uma autocrítica e jogar para ganhar amanhã. Assumir o nosso papel e saber que não há desculpas", garantiu.Recorde-se que Gana e Uruguai se defrontam esta sexta-feira, às 15 horas, altura em que Coreia do Sul e Portugal também entram em campo, em jogos da 3.ª jornada do Grupo H do Mundial.