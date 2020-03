Jovic assinou documento que o obrigava ficar em casa quando chegou à Sérvia

Continua a polémica em torno de Luka Jovic e a viagem do avançado do Real Madrid para a Sérvia na passada sexta-feira em plena pandemia do coronavírus. Depois de ter sido acusado de 'furar' a quarentena ao passear nas ruas de Belgrado, o avançado veio pedir desculpas e acusou as autoridades por não o terem informado devidamente sobre os procedimentos e cuidados a ter.

Contudo, o jornal 'As' avança que o jogador de 22 anos sabia perfeitamente que não podia sair de casa, depois de ter assinado (tal como todas as pessoas que retornaram à Sérvia nos últimos dias) um documento que circulou na imprensa sérvia e ao qual o jornal espanhol teve acesso - comprovando a veracidade do mesmo - que obrigava Jovic a permanecer isolado no seu apartamento em Vracar, nos arredores de Belgrado.



O 'As' acrescenta ainda que no referido documento, "além de comunicar como se deveria comportar, foram registados dados pessoais como nome, morada e contacto telefónico", sendo que Jovic "além de cumprir a quarentena obrigatória em isolamento doméstico" está obrigado a "notificar o Instituto Sérvio de Saúde Pública por telefone de quaisquer alterações que possa apresentar para monitorizar o seu estado de saúde".



Recorde-se que o comportamento de Jovic já lhe vale uma queixa crime por parte do Ministério Público da Sérvia e o próprio presidente daquele país ameaçou o jogador - e outros na mesma situação - de prisão caso voltem a quebrar a quarentena que vigora em solo sérvio desde domingo.