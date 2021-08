O jogo do grande reencontro entre Ronaldo e Messi... pode não contar com nenhum deles

A partida entre Juventus e Barcelona, do Troféu Joan Gamper, marcada para o próximo domingo, dia 8, pelas 20H30, está há muito no radar dos adeptos do futebol mundial, pela oportunidade de voltar a ver o confronto entre as duas maiores estrelas do desportorei: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O problema é que, segundo o 'Corriere dello Sport', aquele que podia ser o palco do grande reencontro entre os dois astros... pode não contar com nenhum deles.





O argentino, ainda de férias, a treinar sozinho e num impasse no que toca à renovação pelos catalães, que precisam de baixar a massa salarial do plantel para poder realizar a sua inscrição. As negociações estão bem encaminhadas, e apesar de o avançado já ter acertado a renovação do vínculo até 2026 , a oficialização do acordo não deve ser divulgada para já, deixando-o de fora da partida.O capitão da seleção das quinas continua com futuro incerto em Itália . Ainda com dúvidas relativamente à sua permanência nos bianconeri, a situação vai-se prolongando, mas Jorge Mendes continua atento a PSG e Real Madrid, segundo o 'Corriere dello Sport'. Os parisienses podem tentar a contratação do português caso se verifique a saída de Mbappé para Espanha, e os merengues podem mesmo sair ao ataque, depois da liga espanhola ter chegado a acordo para uma injeção de capital Recorde-se que a última vez que os dois se defrontaram, foi o português que levou a melhor, num triunfo da Juventus, em Camp Nou, por 3-0, com dois golos de penálti de Ronaldo.