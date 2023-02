Pumas exige indemnização milionária a Dani Alves

O 'UOL' revelou, esta quarta-feira, que o Pumas, clube que Dani Alves representava antes de ser detido em Barcelona na sequência das acusações de agressão sexual , exige uma indemnização de 4,5 milhões de euros ao brasileiro, uma vez que este violou um dos termos que constava do seu contrato.Segundo a mesma fonte, que teve acesso ao contrato de Dani Alves, o Pumas poderia penalizar o jogador caso este estivesse "envolvido em casos de doping", "em qualquer escândalo que se tornasse público" ou em "qualquer ato que fosse considerado delito segundo a legislação do país".Nesse sentido, os mexicanos consideram que o lateral não cumpriu o terceiro termo do contrato, e daí exigirem uma compensação monetária.Recorde-se que Dani Alves foi detido a 20 de janeiro. No mesmo dia, o Pumas anunciou a rescisão por justa causa do defesa