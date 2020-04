Bayern Munique regressa aos treinos na segunda-feira em "grupos pequenos"

O Bayern Munique vai regressar na segunda-feira aos treinos em "grupos pequenos", anunciou este domingo o clube bávaro, que após 25 jornadas lidera o campeonato alemão, suspenso devido à pandemia de covid-19.

"A equipa principal do Bayern Munique retoma os treinos em grupos pequenos", refere o comunicado do clube, que prossegue: "Tal será feito em coordenação com a política de governo e das autoridades competentes, sendo que todas as regras sanitárias serão estritamente observadas".

O clube apela ainda aos adeptos para que continuem a "seguir as instruções das autoridades", no quadro da pandemia. "Em consequência disso, não venham, por favor, ao centro de treinos do Bayern", refere ainda o comunicado. O Bayern segue assim o exemplo de outros clubes da Bundesliga como Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo e Leipzig, que também voltaram ao trabalho de campo masR com algumas restrições.

O campeonato alemão de futebol está parado desde 13 de março e ainda não há datas definidas para o seu regresso. A exemplo da quase totalidade das provas na Europa, a Bundesliga parou por causa da pandemia de covid-19, que na Alemanha provocou 1.342 mortes, em 91.714 casos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

Dos casos de infeção, mais de 283 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.