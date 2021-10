A revelação de Laporta à direção do Barcelona no WhatsApp que selou a continuidade de Koeman

Continua a novela em Barcelona. A derrota com o Benfica na Liga dos Campeões (0-3) teria sido a gota de água para Ronald Koeman nos catalães, não fosse Laporta ter mudado de ideias... à ultima da hora. Segundo o 'Sport', o presidente da formação espanhola terá ligado ao treinador alguns dias depois para o informar que iria continuar no comando técnico, decisão que terá surpreendido até o próprio Koeman.





O diário espanhol avança que a chamada aconteceu na passada sexta-feira. Os dois não se falaram durante a viagem de volta a Espanha, mas poucos dias após o desaire europeu, "Laporta achou oportuno ligar a Koeman para ter uma longa conversa relacionada com a situação da equipa, os resultados obtidos, e o modelo de jogo".A mesma fonte garante ainda que imediatamente depois da conversa, Laporta decidiu avisar os restantes membros da direção num grupo de WhatsApp, uma vez que não queria que descobrissem, através dos meios de comunicação, que havia tomado sozinho uma decisão oposta à que tinha acordado na semana anterior, em que tinha dado a entender que o holandês não iria continuar à frente do clube.O presidente culé garantiu, este sábado, que "o treinador merece um voto de confiança " uma vez que é "uma figura indiscutível do Barcelona". Na mensagem de WhatsApp, disse ainda que o holandês "assumiu a responsabilidade de liderar a equipa num momento de máxima dificuldade desportiva e institucional".Recorde-se que depois da derrota no Estádio da Luz, os blaugrana perderam para a LaLiga no terreno do Atlético Madrid (0-2) , num jogo em que João Félix esteve em destaque.