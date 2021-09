Catalães garantem que Koeman continua: «Vão mantê-lo até que a situação seja insustentável»

A pesada derrota na Luz frente ao Benfica para a Liga dos Campeões deixou Ronald Koeman ainda mais fragilizado no comando técnico do Barcelona. Após o regresso à Catalunha, durante a madrugada, o presidente Joan Laporta, que no final do jogo com o Benfica foi ao balneário falar à equipa, ter-se-á reunido de emergência com outros dirigentes onde foi discutida uma eventual saída imediata do treinador holandês, sendo que nesta altura há vários candidatos apontados para suceder-lhe no comando técnico dos blaugrana.

Apesar do descontentamento crescente, por parte de dirigentes e adeptos, a saída não deverá acontecer... para já. Os dois principais jornais desportivos catalães, 'Mundo Deportivo' e 'Sport', garantem que Koeman vai manter-se no cargo, pelo menos, até ao encontro com o Atlético Madrid, agendado para sábado (20 horas) no Wanda Metropolitano, tendo em conta que depois desse encontro haverá paragem do campeonato devido aos compromissos das seleções nacionais.



"No clube não querem tomar decisões a quente e pretendem respeitar a figura do treinador", escreve o 'Mundo Deportivo', citando fonte do Barcelona que explica que "serão os resultados a julgar Koeman e não um desejo a quente de Laporta". "O clube quer demonstrar respeito a um ícone do barcelonismo como é Koeman e não se deixará influenciar pela opinião pública. Vão mantê-lo no cargo até que a situação seja insustentável", adianta o 'Sport'.



Refira-se que Ronald Koeman não poderá sentar-se no banco do Barça frente aos colchoneros, uma vez que vai cumprir o segundo jogo de suspensão pela expulsão no jogo com o Cádiz.