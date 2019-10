Clássico Barcelona-Real Madrid ganha novo foco de tensão com condenação de políticos

O clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid, agendado para 26 de outubro, será o primeiro jogo em Camp Nou após o Supremo Tribunal espanhol ter condenado, a penas de 9 a 13 anos de prisão, nove dirigentes independentistas , incluindo o antigo vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, a quem foi aplicada a pena mais elevada.É mais um foco de tensão num clássico que já por si 'obriga' a segurança máxima, quando faltam 12 dias para o jogo da liga espanhola. Barcelona já reagiu à decisão do Supremo Tribunal conhecida esta segunda-feira, criticando a sentença de prisão e apelando ao diálogo, uma posição partilhada por Gerard Piqué , enquanto o Real Madrid mantém o silêncio sobre o assunto, tal como aconteceu até agora.Entretanto, o Espanyol, outro dos clubes da cidade de Barcelona, também já veio a público abordar o tema, mas ao contrário do Barça diz ser uma "entidade puramente desportiva", reiterando "o respeito pela decisões judiciais".Já Xavi, antigo futebolista que no verão assumiu o comando técnico do Al-Sadd, sucedendo a Jesulado Ferreira, classificou de "vergonhosa" a condenação dos nove políticos.